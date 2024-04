ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die ARYZTA-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 1,74 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'116 Punkten liegt. In der Spitze gewann die ARYZTA-Aktie bis auf 1,75 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,71 CHF. Bisher wurden heute 615'331 ARYZTA-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,77 CHF) erklomm das Papier am 10.04.2024. Derzeit notiert die ARYZTA-Aktie damit 1,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.08.2023 bei 1,34 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ARYZTA-Aktie 23,17 Prozent sinken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je ARYZTA-Aktie.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte ARYZTA Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von ARYZTA rechnen Experten am 06.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,121 EUR je ARYZTA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch