ARYZTA Aktie News: ARYZTA verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die ARYZTA-Aktie musste um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 1,71 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'154 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die ARYZTA-Aktie bis auf 1,69 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,71 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 825'666 ARYZTA-Aktien den Besitzer.

Bei 1,77 CHF markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,34 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ARYZTA-Aktie 22,05 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für ARYZTA-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte ARYZTA am 12.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,121 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch