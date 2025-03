ARYZTA Aktie News: ARYZTA präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die ARYZTA-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 1,98 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'065 Punkten liegt. Bei 2,00 CHF erreichte die ARYZTA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,95 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 2'470'975 ARYZTA-Aktien den Besitzer.

Bei 2,00 CHF markierte der Titel am 28.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der ARYZTA-Aktie liegt somit 0,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 1,44 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,028 EUR. Im Vorjahr hatte ARYZTA 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 11.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 17.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,137 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

