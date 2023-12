ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Dienstagmittag in Rot

Die ARYZTA-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 1,56 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'581 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte ARYZTA-Aktie bei 1,55 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,56 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'367'269 ARYZTA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.11.2023 auf bis zu 1,75 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ARYZTA-Aktie damit 11,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,10 CHF fiel das Papier am 30.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,29 Prozent könnte die ARYZTA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können ARYZTA-Anleger Experten zufolge am 17.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.ch