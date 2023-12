ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die ARYZTA-Aktie gab im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 1,56 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'581 Punkten steht. Die ARYZTA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,55 CHF ab. Mit einem Wert von 1,56 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'367'269 ARYZTA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,75 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.11.2023 erreicht. Gewinne von 12,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,10 CHF ab. Derzeit notiert die ARYZTA-Aktie damit 41,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte ARYZTA möglicherweise am 17.03.2025 präsentieren.

