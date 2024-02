ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Vormittag im Minusbereich

Die ARYZTA-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 1,53 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'936 Punkten steht. Im Tief verlor die ARYZTA-Aktie bis auf 1,52 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,52 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 13'082 ARYZTA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,75 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ARYZTA-Aktie derzeit noch 14,42 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.02.2023 bei 1,25 CHF. Mit einem Kursverlust von 18,66 Prozent würde die ARYZTA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte ARYZTA 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 04.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von ARYZTA rechnen Experten am 17.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ARYZTA einen Gewinn von 0,115 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch