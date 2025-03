ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Mittag mit Kursplus

Im SIX SX-Handel gewannen die ARYZTA-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'280 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die ARYZTA-Aktie bei 1,93 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,92 CHF. Bisher wurden heute 442'308 ARYZTA-Aktien gehandelt.

Bei 1,97 CHF erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,44 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ARYZTA-Aktie damit 33,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass ARYZTA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,028 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ARYZTA 0,000 CHF aus.

ARYZTA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 11.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können ARYZTA-Anleger Experten zufolge am 17.08.2026 werfen.

In der ARYZTA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,137 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ARYZTA-Aktie

