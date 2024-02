ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Mittag auf rotem Terrain

Die ARYZTA-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1,54 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'654 Punkten steht. Das Tagestief markierte die ARYZTA-Aktie bei 1,53 CHF. Mit einem Wert von 1,54 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der ARYZTA-Aktie belief sich zuletzt auf 425'443 Aktien.

Am 24.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,75 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ARYZTA-Aktie damit 12,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 16.02.2023 auf bis zu 1,24 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ARYZTA-Aktie 23,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für ARYZTA-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von ARYZTA wird am 04.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 17.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je ARYZTA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,115 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch