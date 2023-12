ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Mittag mit Kursverlusten

Um 12:28 Uhr fiel die ARYZTA-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,56 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 14'621 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte ARYZTA-Aktie bei 1,56 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,58 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 398'232 ARYZTA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,75 CHF) erklomm das Papier am 24.11.2023. Der aktuelle Kurs der ARYZTA-Aktie ist somit 12,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,10 CHF. Dieser Wert wurde am 30.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ARYZTA-Aktie derzeit noch 29,42 Prozent Luft nach unten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.ch