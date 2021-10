ARYZTA Aktie News: ARYZTA zeigt sich freundlich

Das Papier von ARYZTA konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.7 Prozent auf 1.16 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'236 Punkten steht. Die ARYZTA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.18 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.15 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'651'959 ARYZTA-Aktien umgesetzt.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0.083 EUR je ARYZTA-Aktie.

Die ARYZTA AG, mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist eine international tätige Unternehmensgruppe im Bereich Backwaren und Fertigprodukte mit Fokus auf Tiefkühlbackwaren. Die Gesellschaft entstand im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc, Dublin mit der Schweizer Hiestand Holding AG. Die Geschäftsbereiche der Gruppe sind in Food Europe, Food North America und Food Rest of World gegliedert. Das Produktsortiment beinhaltet ein breitgefächertes Angebot an Convenience-Tiefkühl-Backwaren, wie unter anderem Buttergipfel, Brötchen, Brote, Snacks, Plunder und Laugengebäck wie auch Frischbackprodukte, Feingebäck und Konditoreiwaren. Zu den Marken der ARYZTA AG gehören Aryzta, Hiestand, Fresh Start Bakeries, Cuisine de France, Delice de France, Coup de Pates, Otis Spunkmeyer, Great Kitchens, Maidstone, La Brea Bakery, Pineridge Bakery, Cloverhill Bakery, Klemme, Honeytop, Pennant und Sweet Life. Der Kundenkreis setzt sich aus Bäckereien, Hotels, Gastronomie, Cateringunternehmen, Einzelhandel, Schnellimbissbetrieben sowie Freizeiteinrichtungen zusammen. Die Unternehmensgruppe betreibt weltweit mehr als 50 Bäckereien in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland. Im Weiteren hält die ARYZTA eine strategische Beteiligung von 49% an dem französischen Spezialitätenlebensmittelhersteller Picard. Die Beteiligung an Origin Enterprise plc, Dublin, einem führenden Anbieter von Agri-Nutrition Produkten, wurde im Jahr 2015 verkauft.

