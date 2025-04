ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr sprang die ARYZTA-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 1,90 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'229 Punkten notiert. Bei 1,99 CHF erreichte die ARYZTA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 1,99 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 1'240'011 ARYZTA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 2,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,94 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 1,44 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ARYZTA-Aktie 31,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ARYZTA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,028 EUR belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 11.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass ARYZTA im Jahr 2025 0,137 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

