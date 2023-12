ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von ARYZTA zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1,62 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'465 Punkten tendiert. Bei 1,62 CHF markierte die ARYZTA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 800'554 ARYZTA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,75 CHF) erklomm das Papier am 24.11.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ARYZTA-Aktie 8,61 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,10 CHF. Dieser Wert wurde am 30.12.2022 erreicht. Abschläge von 31,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte ARYZTA am 04.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von ARYZTA rechnen Experten am 17.03.2025.

Redaktion finanzen.ch