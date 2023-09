ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Donnerstagmittag stärker

Die ARYZTA-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 1,38 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'481 Punkten liegt. Bei 1,39 CHF erreichte die ARYZTA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,37 CHF. Bisher wurden via SIX SX 319'829 ARYZTA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,62 CHF. 17,69 Prozent Plus fehlen der ARYZTA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 0,89 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ARYZTA-Aktie 54,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte ARYZTA am 29.09.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von ARYZTA rechnen Experten am 30.09.2024.

Redaktion finanzen.ch