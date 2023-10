ARYZTA Aktie News: ARYZTA tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von ARYZTA nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 1,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'188 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte ARYZTA-Aktie bei 1,52 CHF. Mit einem Wert von 1,55 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 997'400 ARYZTA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 0,89 CHF. Der derzeitige Kurs der ARYZTA-Aktie liegt somit 73,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ARYZTA wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 11.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 17.03.2025.

Redaktion finanzen.ch