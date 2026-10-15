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Vorschlag 15.10.2026 09:24:36

ARYZTA-Aktie höher: Heiner Kamps soll neuer Verwaltungsratspräsident werden

ARYZTA-Aktie höher: Heiner Kamps soll neuer Verwaltungsratspräsident werden

ARYZTA schlägt Heiner Kamps zur Wahl als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats vor.

ARYZTA
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Er ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats und fungiert derzeit als Lead Independent Director.

Er bringe umfangreiche Erfahrung in der Backwarenbranche sowie ein tiefes Verständnis für ARYZTA und deren Geschäftstätigkeit mit, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Wie bereits angekündigt, werde Urs Jordi, derzeit Präsident und Interim-CEO, nach der GV 2027 die Rolle des ständigen CEO übernehmen und zur Wahl als exekutives Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen werden.

Vorbehältlich der Wahl von Kamps zum Präsidenten soll Cornelia Gehrig diesen als Lead Independent Director ablösen.

Via SIX geht es für die ARYZTA-Aktie zeitweise 1,59 Prozent auf 38,40 Franken nach oben.

cf/uh

Zürich (awp)

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