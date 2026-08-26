ARYZTA Aktie 142568471 / CH1425684714
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26.08.2026 15:38:00
ARYZTA-Aktie fester: Neue Bäckerei in Perth eröffnet
ARYZTA hat eine neue Bäckerei im australischen Perth offiziell eröffnet.
ARYZTA hat mehr als 40 Millionen Euro in die neue Anlage investiert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Anlage sei innerhalb des Budgets und termingerecht fertiggestellt worden. Eine lokale Wirtschaftsförderungsagentur unterstützte das Projekt mit erschlossenem Industrieland und Infrastruktur.
In der Bäckerei im Peel Business Park bei Perth produziert ARYZTA für australische Schnellrestaurants. Künftig sollen dort zwischen 110 und 130 Arbeitsplätze entstehen.
Die ARYZTA-Aktie notiert an der SIX am Mittwoch zeitweise 0,48 Prozent fester bei 41,65 Franken.
ra/to
Zürich (awp)
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