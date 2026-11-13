ARYZTA-Aktie: Chef sieht Unternehmen als möglichen Übernahmekandidaten

"Bei der aktuellen Bewertung ist ARYZTA in der Tat ein Unternehmen, das Begehrlichkeiten weckt", sagte Konzernchef Urs Jordi in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview mit dem Finanzportal "cash.ch".

Bei einem allfälligen Übernahmeangebot liege die Entscheidung letztlich bei den Aktionären. Derzeit sei eine Übernahme allerdings kein Thema. Das Management konzentriere sich auf die Umsetzung seiner Strategie.

Jordi hält die aktuelle Börsenbewertung für nicht gerechtfertigt. Das Unternehmen werde heute ungefähr gleich bewertet wie 2021, obwohl sich die finanzielle Situation seither deutlich verbessert habe. "Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen deutlich mehr wert ist", sagte er.

An der Börse wird ARYZTA derzeit mit gut 1 Milliarde Franken bewertet. Die Aktie notierte am Donnerstagabend bei 41,95 Franken und hat damit seit dem Börsengang 2008 rund 92 Prozent ihres Werts eingebüsst. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ARYZTA liegt derzeit unter zehn, das Verhältnis von Unternehmenswert zum operativen Gewinn (EBITDA) bei etwas über sechs.

Jordi verwies insbesondere auf die gestärkte Bilanz. Die Eigenkapitalquote bewege sich mittlerweile Richtung 30 Prozent, während der Verschuldungsgrad von über sieben im Jahr 2020 auf rund zweieinhalb gesunken sei. Zudem seien die teuren Hybridinstrumente zurückbezahlt worden.

Der Konzernchef geht davon aus, dass sich die Bewertung mittel- bis langfristig normalisieren wird. Für das kommende Jahr stellte er zudem erneut eine Ausschüttung an die Aktionäre in Aussicht.

Jordi ist seit 2020 Verwaltungsratspräsident von ARYZTA und führte den Konzern von November 2020 bis Ende 2024 bereits interimistisch auch als CEO. Im Oktober 2025 übernahm er erneut die operative Führung, diesmal zunächst übergangsweise. Inzwischen wurde er dauerhaft zum CEO ernannt. Das Verwaltungsratspräsidium wird er an der Generalversammlung im April 2027 abgeben.

to/cg

Zürich (awp)