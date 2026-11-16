Aryaman Financial Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aryaman Financial Services hat am 14.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20.31 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8.40 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aryaman Financial Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 74.36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 361.4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 207.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch