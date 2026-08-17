Aryaman Financial Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aryaman Financial Services hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 11.51 INR. Im letzten Jahr hatte Aryaman Financial Services einen Gewinn von 10.80 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 209.6 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 30.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 300.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch