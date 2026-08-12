Aryaman Capital Markets: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aryaman Capital Markets lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.54 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.21 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63.72 Prozent auf 95.0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 261.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch