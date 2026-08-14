Arvind vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arvind lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.04 INR gegenüber 2.03 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.65 Prozent auf 25.01 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch