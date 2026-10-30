Arvind: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Arvind hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 305.4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 271.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch