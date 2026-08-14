Arvind legte Quartalsergebnis vor

Arvind gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arvind im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 264.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 234.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch