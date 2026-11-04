Arvind Fashions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arvind Fashions hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 3.63 INR gegenüber 2.81 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.59 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arvind Fashions einen Umsatz von 14.18 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch