Arvinas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arvinas lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.480 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.5 Millionen USD – eine Minderung von 98.81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch