Aruze: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aruze präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 7.86 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aruze noch ein Gewinn pro Aktie von -9.990 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30.10 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch