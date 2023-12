Arundel schliesst Kapitalerhöhung wie geplant ab

Zürich (awp) - Die an der Schweizer Börse kotierte Investmentgesellschaft Arundel saniert die Bilanz und hat dazu wie angekündigt frisches Kapital aufgenommen. Die Kapitalerhöhung sei wie geplant abgeschlossen worden, teilte Arundel am Dienstagabend mit.

Arundel hat im Rahmen der Transaktion drei Millionen Aktien zum Preis von 1 Franken je Titel emittiert. Zur Zeichnung der Titel hatte die Gesellschaft im Vorfeld mit dem gewichtigen Gläubiger Green Street Global Investments Limited eine Vereinbarung getroffen. Demnach wurde nun ein Teil der Schulden in Arundel-Aktien umgewandelt, wie es weiter hiess.

Insgesamt seien Schulden im Umfang von rund 3,4 Millionen US-Dollar in Aktien umgewandelt worden. Die neu emittierten Aktien werden derweil ab kommendem Freitag, dem 15. Dezember, an der Schweizer Börse SIX gehandelt.

