Arundel-Aktionäre winken Dekotierungsplänen durch

Sie stimmten am Mittwoch an einer Generalversammlung dem entsprechenden Antrag des Verwaltungsrates zu.

Die Gesellschaft Arundel werde nun daher beim Regulatory Board der SIX Swiss Exchange einen Antrag auf Dekotierung einreichen, erklärte die Gesellschaft am Abend in einem Communiqué. Bis zur endgültigen Dekotierung werde es noch 3 bis 12 Monate dauern.

ra/ls

Zug (awp)