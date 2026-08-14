Aruna Hotels gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aruna Hotels hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.39 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.410 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aruna Hotels in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 57.6 Millionen INR im Vergleich zu 59.3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch