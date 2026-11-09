ArtSpark präsentierte Quartalsergebnisse

ArtSpark hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 20.90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16.07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.51 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ArtSpark einen Umsatz von 2.25 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch