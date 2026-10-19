Artson Engineering: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Artson Engineering äusserte sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Artson Engineering -0.610 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19.63 Prozent zurück. Hier wurden 386.8 Millionen INR gegenüber 481.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch