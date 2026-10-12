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12.10.2026 06:37:00
Arts Way Manufacturing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arts Way Manufacturing hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Arts Way Manufacturing 5.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.4 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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