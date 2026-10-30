ARTS Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ARTS Group hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 140.6 Millionen CNY – eine Minderung von 45.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 257.3 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch