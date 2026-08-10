artra: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

artra lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 6.60 JPY. Im letzten Jahr hatte artra einen Gewinn von 13.18 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28.17 Prozent auf 649.1 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 903.7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch