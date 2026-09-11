ARTNER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ARTNER lud am 10.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18.40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19.27 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat ARTNER 3.57 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch