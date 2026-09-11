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11.09.2026 06:37:00
Artiza Networks legte Quartalsergebnis vor
Artiza Networks lud am 10.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 2.20 JPY gegenüber -6.380 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 637.0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 564.8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 33.81 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 14.83 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Artiza Networks im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6.78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.50 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.68 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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