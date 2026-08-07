Artius II Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Artius II Acquisition A präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.02 USD gegenüber 0.080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch