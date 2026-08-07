Artius II Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Artius II Acquisition A lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Artius II Acquisition A 0.080 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.ch