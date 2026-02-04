Artisan Partners Asset Managemen a Aktie 20800195 / US04316A1088
04.02.2026 05:15:17
Artisan Partners Asset Management Inc. Reports Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $94.80 million, or $1.32 per share. This compares with $69.70 million, or $0.97 per share, last year.
Excluding items, Artisan Partners Asset Management Inc. reported adjusted earnings of $102.20 million or $1.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.0% to $335.50 million from $297.00 million last year.
Artisan Partners Asset Management Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $94.80 Mln. vs. $69.70 Mln. last year. -EPS: $1.32 vs. $0.97 last year. -Revenue: $335.50 Mln vs. $297.00 Mln last year.
02.02.26
Ausblick: Artisan Partners Asset Management A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
27.10.25
Ausblick: Artisan Partners Asset Management A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
