Artisan Consumer Goods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Artisan Consumer Goods lud am 28.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0.010 USD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0.010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch