Artisan Acquisition A präsentierte in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.45 USD gegenüber -0.530 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 64.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch