Artisan Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Artisan Acquisition A hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Artisan Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.030 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 46.5 Millionen USD gegenüber 15.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch