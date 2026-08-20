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20.08.2026 06:37:00
Artisan Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Artisan Acquisition A hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Artisan Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.030 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 46.5 Millionen USD gegenüber 15.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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