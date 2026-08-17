|
17.08.2026 06:37:00
ARTIS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ARTIS liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ARTIS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
ARTIS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2960.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2260.00 KRW je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18.39 Prozent auf 1.51 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Wall Street zum Handelsende mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas nach unten. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.