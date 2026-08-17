ARTIS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ARTIS liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ARTIS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ARTIS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2960.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2260.00 KRW je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18.39 Prozent auf 1.51 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch