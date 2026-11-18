ARTIS liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ARTIS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 525.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARTIS 16360.00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 53.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 998.0 Millionen KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch