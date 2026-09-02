Artificial Solutions International Registered legte Quartalsergebnis vor

Artificial Solutions International Registered hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 71.04 Prozent auf 6.4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.1 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch