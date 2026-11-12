ARTIFEX MUNDI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ARTIFEX MUNDI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.25 PLN. Im letzten Jahr hatte ARTIFEX MUNDI einen Gewinn von 0.430 PLN je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 15.8 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 27.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ARTIFEX MUNDI 21.8 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch