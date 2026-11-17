Arti Surfactants hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.76 INR. Im Vorjahresviertel hatte Arti Surfactants 1.84 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.91 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 62.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.79 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch