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Arthur Hayes setzt gegen den KI-Hype – darauf wettet er

Arthur Hayes setzt gegen den KI-Hype – darauf wettet er

Arthur Hayes erkennt im Rechenzentrumsboom ein Muster, das sich seit Jahrzehnten wiederholt, und hat auf dessen Ende bereits eine eigene Wette platziert.

  • Arthur Hayes hält billionenschwere Investitionen in KI-Rechenzentren für Fehlinvestition
  • Nach Überinvestitionen und Crash erwartet er eine Flucht in Krypto
  • Hayes' eigenes Projekt "Flop" setzt auf billige Rechenleistung für KI-Agenten

Während Technologiekonzerne um jede verfügbare Rechenkapazität ringen, hält Arthur Hayes genau diesen Ausbau für einen teuren Irrweg und sieht am Ende des Zyklus einen klaren Profiteur: Bitcoin & Co. Auf der Gamma Prime Investing Conference in Singapur sagte der frühere BitMEX-Chef, heute Mitgründer und Investmentchef der Kryptoinvestmentfirma Maelstrom, gegenüber CNBC, die Menschheit "verschwende Billionen US-Dollar" für den Bau von KI-Rechenzentren. Die Folge des Baubooms skizziert Hayes gleich mit: Rechenleistung werde extrem billig und im Überfluss verfügbar sein.

Übermässiges Bauen, Crash, Rettung: Hayes erkennt ein Muster

Hinter der Warnung steht ein Muster, das Hayes in jeder grossen technologischen Umwälzung wiedererkennt. Während jeder dieser Hypes seien Überkapazitäten entstanden, auf die wiederum ein Crash gefolgt sei und auf jeden Crash folge dann eine Rettungsaktion, so Hayes. Wer sich auf solche Rettungsmassnahmen einstelle, könne davon profitieren, sagte der Finanzexperte und verwies auf die Zeit nach der Finanzkrise 2008 sowie weitere Ereignisse der vergangenen zwei Jahrzehnte. Er hat dabei auch schon einen Profiteur der überschüssigen Liquidität ausgemacht: Bitcoin und andere Kryptowährungen. "Glücklicherweise haben wir Bitcoin und andere Kryptowährungen, die diese überschüssige Liquidität auffangen können, und daher wissen wir, welche Anlage sich am besten entwickeln wird, wenn die Rettungsmassnahmen kommen", so Hayes und fügte hinzu: "Man muss einfach nur Geduld haben."

Wenn die Rechnung für die Rechenleistung fällig wird

Den Druckpunkt verortet Hayes bei den Abnehmern der Rechenleistung. Zu den Endkunden, die die Nachfrage treiben, zählt er SpaceX, OpenAI und Anthropic, und keines dieser Unternehmen verdiene Geld. Sobald die Rechenzentren im Bau fertiggestellt seien, würden die Infrastrukturanbieter Zahlungen für die zugesagte Rechenleistung verlangen. Laut Hayes könnte dies Ende 2027 oder 2028 der Fall sein, wenn ein Grossteil der neuen Rechenzentrumskapazitäten zur Verfügung stehe.

NVIDIA-Aktie: Verdienen ja, aber zu welchem Preis?

Allerdings kann sich der Krypto-Befürworter auch ein Bullenszenario vorstellen, in dem KI in den nächsten zwölf Monaten "so nützlich" werde, dass die Nachfrage so stark ansteigt, dass KI-Unternehmen profitabel werden. Tatsächlich gebe es schon jetzt einige Zulieferer, die bereits Geld verdienten, sagte er und nannte Speicherchiphersteller sowie NVIDIA. Für Anleger stelle sich vielmehr die Frage, ob sie für die künftigen Gewinne dieser Unternehmen das richtige Kurs-Gewinn-Verhältnis zahlen. Auf fallende Kurse oder Leerverkäufe von KI-Werten zu setzen, hält Hayes trotz seiner These von Überkapazitäten für 'keine wirklich gute Investitionsmöglichkeit'. Damit ist seine Sicht weniger ein Urteil gegen die Gewinner der Aufrüstung als eine Bewertungsfrage, die jeder Anleger für sich beantworten muss.

Flop: Hayes' eigene Wette auf billige Rechenleistung

Die erwartete Schwemme an Rechenleistung ist zugleich die Grundlage von Hayes' neuestem Kryptoprojekt mit Namen "Flop". Flop soll im ersten Quartal 2027 starten und ein Zahlungsnetz für KI-Agenten schaffen, das es laut dem Starinvestor bislang nicht gäbe. Mit billiger Rechenleistung könnten sich solche Agenten massenhaft verbreiten. Geplant ist ein Spotmarkt für Rechenleistung, auf dem Teilnehmer für bereitgestellte Grafikprozessoren und ausgeführte KI-Inferenz mit Flop-Token belohnt werden. Die Wette dahinter formuliert Hayes knapp: Können Agenten eine Währung direkt in Rechenleistung tauschen, also in das, was sie verbrauchen, werden sie diese Währung auch nutzen.

Für Anleger bleiben zwei Risiken zentral. Zum einen hängt die These am richtigen Zeitpunkt: Bis eine Überkapazität sichtbar wird, kann der Ausbau weiterlaufen, und das von Hayes selbst genannte Szenario profitabler KI-Firmen würde die Annahme eines Crashs entkräften. Zum anderen ist Hayes mit Flop selbst involviert. Sein Projekt profitiert unmittelbar davon, dass Rechenleistung billig wird, und ein Token für einen noch nicht gestarteten Markt ist naturgemäss spekulativ.

Ob die Rechnung aufgeht, dürfte sich nach Hayes' Zeitplan Ende 2027 oder 2028 zeigen, wenn ein grosser Teil der neuen Rechenzentrumskapazität fertig ist und die KI-Firmen für die zugesagte Leistung zahlen müssen.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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