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12.11.2026 06:37:00
Artesian Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Artesian Resources hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.680 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Artesian Resources mit einem Umsatz von insgesamt 32.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.79 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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