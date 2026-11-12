Artesian Resources B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Artesian Resources B hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch